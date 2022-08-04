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Российская теннисистка рассказала о трате 12 миллионов долларов призовых

Теннисистка Павлюченкова заявила, что потратила 12 миллионов долларов призовых на переезды
Анастасия Павлюченкова

Анастасия Павлюченкова. Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Олимпийская чемпионка 2020 года в миксте, российская теннисистка Анастасия Павлюченкова рассказала, на что потратила 12 миллионов долларов призовых. Ее слова приводит РБК.

«Большую часть денег я трачу на переезды и на команду. Перелеты — это длинные дистанции, номера в отелях. Еще стоит учитывать содержание команды, зарплаты, бонусы. В команде 2-3 человека. Большая часть денег уходит туда», — заявила спортсменка. Она добавила, что оставшуюся сумму тратит на путешествия, питание и шопинг.

Павлюченкова занимает 98-е место в рейтинге Женской теннисной организации (WTA). В 2020 году она стала чемпионкой Олимпийских игр в Токио в миксте с Андреем Рублевым. На счету спортсменки также участие в финале «Ролан Гаррос» 2021 года и 18 побед на турнирах WTA.

19 июня российский теннисист Даниил Медведев порассуждал о разнице призовых на мужских и женских теннисных турнирах. Он подчеркнул, что был бы не против равной оплаты, и посчитал, что это вопрос нужно обсуждать с представителями WTA.

Анастасия Борисова
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