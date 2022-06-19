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Медведев порассуждал о разнице призовых на мужских и женских теннисных турнирах

Медведев заявил, что был бы рад, если на женских теннисных турнирах призовые были больше

Фото: Danielle Parhizkaran-USA TODAY Sports / Reuters

Российский теннисист Даниил Медведев порассуждал о разнице призовых на мужских и женских теннисных турнирах. Его слова приводит «Чемпионат.com».

«Я был бы рад, если бы чемпионка Берлина получила миллион. Я не против», — заявил он. Россиянин подчеркнул, что вопрос о маленьких призовых нужно обсуждать с представителями турнира и Женской теннисной ассоциации (WTA). Медведев также согласился с испанцем Рафаэлем Надалем, который заявил, что нужно просто делать свою работу вне зависимости от того, кто получает больше призовых.

Призовой фонд мужских соревнований серии ATP-500 в Галле составил более двух миллионов евро. При этом на женском турнире серии WTA-500 в Берлине разыгрывается только 600 тысяч евро.

18 июня Медведев вышел в финал турнира в Галле. Россиянин поспорит за титул с поляком Хубертом Хуркачем.

13 июня Медведев стал первой ракеткой мира. Он возглавил обновленный рейтинг ATP, сместив серба Новака Джоковича.

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