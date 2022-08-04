Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Оказавшийся на грани краха золотодобытчик договорился о продаже активов в России

«Ъ»: российский золотодобытчик Petropavlovsk заключил соглашение о продаже активов УГМК

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Российская золотодобывающая компания Petropavlovsk, которая оказалась на грани краха, заключила соглашение с Уральской горно-металлургической компанией (УГМК) о продаже активов, заявляет производитель.

В середине июля заявки на покупку активов компании подали ее крупнейший кредитор УГМК и основной акционер Константин Струков, владеющий 29,19 процента Petropavlovsk. Компания оценила, что при реализации договора купли-продажи стоимость сделки составила бы 600 миллионов долларов.

В последние месяцы из-за западных санкций компания столкнулась с трудностями с обслуживанием долга и сбытом продукции. У производителя есть кредиты в Газпромбанке, однако после включения этой организации в санкционный список Великобритании и замораживания ее активов Petropavlovsk пропустил уже два платежа в размере 560 тысяч долларов по кредиту на общую сумму 200 миллионов долларов и эквивалент 9,5 миллиона долларов по кредитным линиям российских «дочек».

Согласно обязательствам, компания должна продавать Газпромбанку все производимое золото. Однако производитель не может этого сделать, пока с банка не будут сняты санкции. У компании есть несколько вариантов выхода из ситуации. Одним из решений стал поиск новых покупателей и заключение новых контрактов, если банк даст на это согласие.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Мария Грушко
Обсудить
Последние новости
СК назвал возможные причины пожара на складе Ozon
Кучма спрогнозировал судьбу Грузии и Казахстана в случае поражения Украины
Звезда «Американского пирога» заявила о сексе с 200 людьми после выхода фильма
В России ответили на обвинения Siemens из-за турбины для «Северного потока»
В Москве подорожал один тип жилья
Акинфеев назвал отличительную черту европейских футболистов
В Армении заявили о нарушении договоренностей Азербайджаном
Названы устаревшие в 2022 году стрижки
ФСБ задержала полковника российской полиции за взятку в пять миллионов рублей
Психотерапевт назвала вызывающие алкоголизм и невроз профессии
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.