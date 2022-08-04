Оказавшийся на грани краха золотодобытчик договорился о продаже активов в России

«Ъ»: российский золотодобытчик Petropavlovsk заключил соглашение о продаже активов УГМК

Российская золотодобывающая компания Petropavlovsk, которая оказалась на грани краха, заключила соглашение с Уральской горно-металлургической компанией (УГМК) о продаже активов, заявляет производитель.

В середине июля заявки на покупку активов компании подали ее крупнейший кредитор УГМК и основной акционер Константин Струков, владеющий 29,19 процента Petropavlovsk. Компания оценила, что при реализации договора купли-продажи стоимость сделки составила бы 600 миллионов долларов.

В последние месяцы из-за западных санкций компания столкнулась с трудностями с обслуживанием долга и сбытом продукции. У производителя есть кредиты в Газпромбанке, однако после включения этой организации в санкционный список Великобритании и замораживания ее активов Petropavlovsk пропустил уже два платежа в размере 560 тысяч долларов по кредиту на общую сумму 200 миллионов долларов и эквивалент 9,5 миллиона долларов по кредитным линиям российских «дочек».

Согласно обязательствам, компания должна продавать Газпромбанку все производимое золото. Однако производитель не может этого сделать, пока с банка не будут сняты санкции. У компании есть несколько вариантов выхода из ситуации. Одним из решений стал поиск новых покупателей и заключение новых контрактов, если банк даст на это согласие.

