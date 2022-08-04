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Число пострадавших в массовом ДТП под Севастополем увеличилось

Более 20 человек пострадали в массовом ДТП под Севастополем

Кадр: страница «Автопартнер Крым Севастополь ДТП» во «ВКонтакте»

Число пострадавших в массовом ДТП на объездной дороге Севастополя превысило 20 человек. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по городу, передает ТАСС.

«Более 20 пострадавших. Несколько госпитализированы. Один человек погиб», — говорится в сообщении.

Ранее Telegram-канал «Mash на волне» сообщил о 19 пострадавших, а также об одном погибшем. Кроме того, из-за разлива топлива на месте аварии начался пожар, однако возгорание удалось быстро потушить.

Об аварии с участием десятков легковых и грузовых машин стало известно 4 августа. Точное число транспортных средств, попавших в ДТП, не уточняется. На место происшествия прибыли силы пожарно-спасательного гарнизона Севастополя и других экстренных служб и ведомств.

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Никита Абрамов
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