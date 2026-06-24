Россиянин поставил на победу Англии на ЧМ и проиграл 600 тысяч

Россиянин поставил на победу Англии в матче ЧМ-2026 над Ганой и проиграл 600 тысяч рублей

Россиянин поставил на матч ЧМ-2026 Англия — Гана и проиграл 600 тысяч рублей. Об этом сообщает Betonmobile.

Клиент букмекерской конторы сделал экспресс из двух ставок с общим коэффициентом 1,32. Он предположил, что сборная Франции обыграет команду Ирака, а Англия победит Гану. Французы обыграли иракцев со счетом 3:0, а англичане и ганцы голов друг другу не забили.

Сборные Англии и Ганы возглавляют группу L, у каждой из этих команд по четыре очка после двух туров. 28 июня они проведут заключительные матчи группового этапа. Сборная Англии сыграет с Панамой, а Гана — с Хорватией.

Ранее стало известно, что перед матчем с Англией шаман из Ганы Нана Кваку Бонсам проклял форварда англичан Харри Кейна. «Я не желаю ему серьезной травмы. Будет достаточно лишь того, что остановит его против моей страны. Я сделаю свою работу, чтобы помочь Гане», — заявил колдун.