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Названа цель удара украинских военных по Донецку

Штаб теробороны ДНР заявил, что власти республики также были целью удара ВСУ по Донецку

Фото: РИА Новости

Штаб территориальной обороны Донецкой народной республики (ДНР) назвал цели удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по центру Донецка. Об этом сообщается в Telegram-канале штаба.

В сообщении штаба говорится, что украинские военные открыли огонь по городу, чтобы нанести максимальный урон гражданскому населению, а также властям республики. Перед ударом ВСУ руководство республики прибыло в драмтеатр «Донбасс Оперы» на церемонию прощания с погибшим полковником армии ДНР Ольгой Качурой под позывным Корса.

«[В результате обстрела были] разбиты жилые дома, гостиница, гражданская инфраструктура. На месте продолжают работу оперативные службы и спасатели», — заявили в штабе теробороны.

Ранее сообщалось о пяти погибших. Кроме того, к настоящему моменту в результате удара ВСУ число пострадавших и раненых также увеличилось с пяти до шести. Об этом рассказал мэр города Алексей Кулемзин.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы Украины обстреляли донецкий драмтеатр, где проходило прощание с погибшим полковником Народной милиции (НМ) ДНР Ольгой Качурой. Несколько снарядов попали в жилые дома, расположенные рядом. Также было опубликовано видео, запечатлевшее момент удара по драмтеатру.

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Алевтина Запольская
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