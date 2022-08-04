Названа цель удара украинских военных по Донецку

Штаб теробороны ДНР заявил, что власти республики также были целью удара ВСУ по Донецку

Штаб территориальной обороны Донецкой народной республики (ДНР) назвал цели удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по центру Донецка. Об этом сообщается в Telegram-канале штаба.

В сообщении штаба говорится, что украинские военные открыли огонь по городу, чтобы нанести максимальный урон гражданскому населению, а также властям республики. Перед ударом ВСУ руководство республики прибыло в драмтеатр «Донбасс Оперы» на церемонию прощания с погибшим полковником армии ДНР Ольгой Качурой под позывным Корса.

«[В результате обстрела были] разбиты жилые дома, гостиница, гражданская инфраструктура. На месте продолжают работу оперативные службы и спасатели», — заявили в штабе теробороны.

Ранее сообщалось о пяти погибших. Кроме того, к настоящему моменту в результате удара ВСУ число пострадавших и раненых также увеличилось с пяти до шести. Об этом рассказал мэр города Алексей Кулемзин.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы Украины обстреляли донецкий драмтеатр, где проходило прощание с погибшим полковником Народной милиции (НМ) ДНР Ольгой Качурой. Несколько снарядов попали в жилые дома, расположенные рядом. Также было опубликовано видео, запечатлевшее момент удара по драмтеатру.