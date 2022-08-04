Российские миротворцы расположились на линии соприкосновения в Карабахе

Российские миротворцы расположились на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе

После обострения в зоне конфликта в Нагорном Карабахе российские миротворцы выдвинулись к линии соприкосновения. Об этом сообщает Telegram-канал «Sputnik Армения» со ссылкой на источники, близкие к командованию миротворческого контингента.

По данным издания, российские миротворцы расположились на ряде постов на линии соприкосновения вместе с армянскими военными. Отмечается, что такие меры были приняты с целью деэскалации обстановки в регионе.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что у армянского общества «есть вопросы» к российской миротворческой миссии в Карабахе. По его словам, они касаются «содержания и сути» ее деятельности.

3 августа в Минобороны Азербайджана заявили, что Вооруженные силы республики провели спецоперацию «Возмездие», в результате которой азербайджанская армия взяла под контроль несколько господствующих высот, включая Гырхгыз и Сарыбаба. Также сообщалось об уничтожении боевых позиций армянских войск.