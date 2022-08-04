Медведев счел визит Пелоси на Тайвань согласованным с Белым домом

Медведев счел визит Пелоси на Тайвань согласованной игрой Белого дома и Конгресса США

Поездка спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань была согласована с Белым домом, никаких внутренних противоречий у администрации американского президента Джо Байдена с Конгрессом по этому поводу нет. Таким счел данный визит заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, сообщает в четверг, 4 августа, РИА Новости.

«Такие визиты планируются заранее. Сценарии пишутся для всех участников. Роли в них распределены, реплики скрупулезно расписаны», — отметил он.

Политик призвал не обманываться, поскольку, «даже когда они демонстрируют видимость разных подходов, […] это полностью согласованная игра американского истеблишмента».

Самолет Нэнси Пелоси приземлился на Тайване во вторник, 2 августа, несмотря на то, что днем ранее официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь передал последнее предупреждение в адрес спикера, заявив, что, если ее визит состоится, китайские военные «не будут сидеть сложа руки».

Американские СМИ сообщали, что Белый дом пытался отговорить Пелоси от поездки на Тайвань, опасаясь реакции Китая. Тем не менее политик от своих планов не отказалась. Она объясняла прибытие делегации конгресса США на Тайвань желанием дать понять, что Вашингтон не откажется от своей приверженности поддержке острова.