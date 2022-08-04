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Раскрыт размер скидки при продаже российской стали за рубеж

Evraz оценил дисконт на некоторые виды российской стальной продукции в 40-80 долларов

Фото: the blowup / Unsplash

Компания Evraz оценивает экспортный дисконт на некоторые виды российской стальной продукции в диапазоне 40-80 долларов за тонну, размер скидки раскрыт в отчете.

«Учитывая тот факт, что российская металлургическая отрасль во многом экспортоориентирована, санкции существенно сократили экспортный потенциал страны, в том числе из-за логистических ограничений и инфраструктурных проблем», — отметили в компании. Там добавили, что из-за санкций российская стальная продукция продается со скидками, а также осложняются расчеты с зарубежными клиентами.

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Evraz полагает, что сложности с поставками на внешние рынки и продажами сохранятся в ближайшие месяцы. Кроме того, санкции осложнили переговоры Evraz с кандидатами в совет директоров. Там сейчас всего два человека. Evraz также сообщили о пересмотре сроков реализации части инвестиционных проектов.

Чистая прибыль компании по итогам первого полугодия составила шесть миллионов долларов. Evraz продемонстрировал отрицательный чистый денежный поток в размере 59 миллионов долларов.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что Россия будет всегда оставаться ответственным экспортером металлургической продукции и других товаров, но отказывается работать с другими странами себе в убыток.

Между тем с начала марта цены на сталь в России рухнули в пределах 40 процентов, поскольку на рынке возник значительный профицит. Основной причиной такой ситуации стали проблемы с реализацией, значительный объем выпуска оказалось некому продавать.

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Платон Щукин
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