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Талибов удивили новости о присутствии лидера «Аль-Каиды» в Афганистане

Талибы отреагировали на ликвидацию лидера «Аль-Каиды», пообещав провести расследование

Фото: Ali Khara / Reuters

Контролирующее Афганистан движение «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация) отреагировало на новость о ликвидации на территории страны Аймана аз-Завахири, лидера «Аль-Каиды» (запрещенная в России террористическая организация). Как уточняет «Интерфакс», официальный представитель талибов Забиулла Муджахид отметил, что боевики не были в курсе присутствия аз-Завахири в стране.

«Исламский Эмират Афганистан (так талибы называют свое правительство — прим. «Ленты.ру») не располагает информацией о прибытии и пребывании Аймана аз-Завахири в Кабуле», — отметил Муджахид, добавив, что руководство страны поручило следственным органам и спецслужбам провести всестороннее и серьезное расследование различных аспектов инцидента.

Комментируя удивившую талибов новость, представитель движения заверил, что ни одной стране с территории Афганистана ничего не угрожает. Он добавил, что Исламский Эмират планирует реализовать Дохинский пакт и нарушение оного должно быть прекращено. «Тот факт, что Америка вторглась на нашу территорию и нарушила все международные принципы, мы еще раз решительно осуждаем. В случае повторения таких действий ответственность за любые последствия ляжет на Соединенные Штаты Америки», — предупредил он.

О ликвидации аз-Завахири в ходе контртеррористической операции стало известно 2 августа. Комментируя это, президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон не позволит Афганистану вновь стать пристанищем для террористов.

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Варвара Кошечкина
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