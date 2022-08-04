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Придуман способ чистки зубов без пасты и щетки

ACS Applied Materials & Interfaces: создана гидрогелевая пленка для очистки зубов

Кадр: pubs.acs.org

Китайские исследователи придумали способ очистки и отбеливания полости рта без зубной пасты, щетки и нити. Выводы работы опубликованы в ACS Applied Materials & Interfaces.

Как уточняется, технология представляет собой гидрогелевую пленку, которая разрушает налет и отбеливает зубы, не повреждая их. Препарат состоит из наночастиц оксихлорида висмута, оксида меди и альгината натрия.

В ходе тестирования ученые подвергали образцы зубов, предварительно окрашенные кофе, чаем, черничным соком и соевым соусом, воздействию гидрогеля и зеленого света. После обработки зубы со временем стали ярче, а эмаль не пострадала. В другой серии экспериментов исследователи выявили, что их препарат убивает 94 процента бактерий в полости рта.

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Елена Апазиди
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