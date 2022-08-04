Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
АЕК Ларнака
Сегодня
19:00 (Мск)
Партизан
Лига Европы|3-й квалификационный раунд. 1-й матч
Шэмрок Роверс
Сегодня
22:00 (Мск)
Шкупи
Лига Европы|3-й квалификационный раунд. 1-й матч
Спорт

Еще одна спортивная федерация ввела ограничения для трансгендеров

Международный союз триатлона ввел ограничения для участия трансгендеров в женских турнирах

Фото: Stoyan Nenov / Reuters

Международный союз триатлона (World Triathlon) ввел ограничения для участия трансгендеров в женских турнирах. Об этом сообщается на сайте организации.

Согласно новым правилам, для участия в соревнованиях среди женщин трансгендер должен снижать концентрацию тестостерона до уровня менее 2,5 наномоля на литр в течение двух лет. При этом с момента выступления в мужских турнирах должно пройти не менее четырех лет. «Политика, которую мы только что утвердили, показывает, что мы отдаем приоритет справедливости, но в то же время проявляем принцип инклюзивности. Это полностью соответствует рекомендациям Международного олимпийского комитета и тому, что сделали другие международные федерации в последние месяцы», — заявили в союзе.

Ранее Международная федерация плавания ужесточила правила допуска трансгендеров к женским соревнованиям. Спортсмены-трансгендеры должны завершить переход к моменту начала полового созревания — к 12 годам. Также их уровень тестостерона не должен превышать 2,5 наномоля на литр.

19 июня сообщалось о планах Международной федерации футбола отменить порог тестостерона, что облегчит попадание спортсменов-трансгендеров в женские турниры. Проект модернизации женского футбола предполагает участие в соревнованиях всех спортсменов в соответствии с их самоидентификацией.

Дарья Коршунова
Обсудить
Последние новости
СК назвал возможные причины пожара на складе Ozon
Россиянам назвали модные модели джинсов на осень и зиму
Новосибирский депутат объявлен в розыск по делу о фейках
НАТО заявила о самом опасном положении Европы со времен Второй мировой войны
ЦБ сообщил об отсутствии планов выкупать заблокированные российские активы
В России выпустят свою диетическую Coca-Cola
Раскрыта стоимость квартир в знаменитом доме в центре Москвы
Фура протаранила девять машин на российской трассе, загорелась и попала на видео
ЦБ допустил послабления для «недружественных стран» в обмен на смягчение санкций
Мать с ребенком погибли в Донецке в результате удара ВСУ
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.