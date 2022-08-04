Еще одна спортивная федерация ввела ограничения для трансгендеров

Международный союз триатлона ввел ограничения для участия трансгендеров в женских турнирах

Международный союз триатлона (World Triathlon) ввел ограничения для участия трансгендеров в женских турнирах. Об этом сообщается на сайте организации.

Согласно новым правилам, для участия в соревнованиях среди женщин трансгендер должен снижать концентрацию тестостерона до уровня менее 2,5 наномоля на литр в течение двух лет. При этом с момента выступления в мужских турнирах должно пройти не менее четырех лет. «Политика, которую мы только что утвердили, показывает, что мы отдаем приоритет справедливости, но в то же время проявляем принцип инклюзивности. Это полностью соответствует рекомендациям Международного олимпийского комитета и тому, что сделали другие международные федерации в последние месяцы», — заявили в союзе.

Ранее Международная федерация плавания ужесточила правила допуска трансгендеров к женским соревнованиям. Спортсмены-трансгендеры должны завершить переход к моменту начала полового созревания — к 12 годам. Также их уровень тестостерона не должен превышать 2,5 наномоля на литр.

19 июня сообщалось о планах Международной федерации футбола отменить порог тестостерона, что облегчит попадание спортсменов-трансгендеров в женские турниры. Проект модернизации женского футбола предполагает участие в соревнованиях всех спортсменов в соответствии с их самоидентификацией.