Диетологи перечислили способы быстро и безопасно сбросить вес перед свадьбой

ETNT: диетолог Свингл посоветовала есть больше овощей, чтобы сбросить вес перед свадьбой

Даже если до свадьбы остается всего месяц, есть способы сбросить вес быстро и безопасно, считают диетологи. Они перечислили наиболее эффективные методы в беседе с изданием Eat This, Not That!

Диетолог Николь Свингл порекомендовала есть больше овощей и добавлять их к каждому приему пищи. По ее словам, в овощах содержится клетчатка, благодаря которой дольше сохраняется ощущение сытости. Также она предложила отказаться от дополнительных перекусов в кафе и ресторанах, во время которых легко съесть намного больше калорий, чем нужно, и даже не заметить этого.

Диетолог Жанетт Кимсал посоветовала пересмотреть свой рацион и убедиться, что в нем достаточно продуктов, содержащих белок. Еще одно правило успешного похудения перед свадьбой — отказ от газировки. При этом, по ее мнению, важно исключить и диетические газированные напитки, поскольку в них тоже много сахара.

«Наконец, перед едой стоит оценивать чувство голода по шкале от 1 до 10, — заключила Свинг. — Это поможет сбросить вес, поскольку заставит остановиться и задуматься, действительно ли ваш организм голоден, или вам просто скучно и потому хочется есть».

Ранее сообщалось, что диетолог Кортни Д'Анджело раскрыла три секрета завтраков, которые способствуют избавлению от жира на животе и помогают сохранить стройную фигуру. Д'Анджело считает, что не стоит увлекаться выпечкой на завтрак, но при этом не нужно совсем лишать себя сладких булочек и пирожных.