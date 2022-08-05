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В iPhone предсказали появление рекордной памяти

MacRumors: iPhone 14 Pro Max может получить накопитель на два терабайта памяти

Фото: Aram Sabah / Unsplash

В самом дорогом смартфоне Apple появится накопитель емкостью два терабайта. Об этом сообщает издание MacRumors.

Журналисты медиа собрали главные слухи о будущих телефонах Apple, выпуск которых ожидается в сентябре. По словам авторов, новые смартфоны IT-бренда могут получить накопитель емкостью два терабайта. Если слухи подтвердятся, то это будет рекордный показатель для телефонов Apple. Однако такой объем памяти будет иметь только самый дорогой аппарат серии — iPhone 14 Pro Max.

В 2021 году Apple выпустила iPhone 13 Pro Max, который получил рекордный на тот момент накопитель емкостью один терабайт. Девайс оценили в 1599 долларов. Также специалисты предсказали отсутствие лотка для сим-карты, который заменит встроенный интерфейс eSIM.

Ожидается, что новые смартфоны будут иметь улучшенную селфи-камеру с диафрагмой ƒ/1.9 и поддержкой автофокуса. Ожидается, что топовые устройства получат широкоугольную камеру разрешением 48 мегапикселей.

В заключение журналисты сослались на отчет инсайдера Мин-Чи Ко, согласно которому аппараты серии iPhone 14 будут иметь улучшенную систему охлаждения с испарительной камерой. Подобная система поможет контролировать температуру гаджетов при выполнении интенсивных задач.

Ранее инсайдеры сообщили, что базовая модель iPhone 14 будет оценена в 799 долларов. Во столько же был оценен iPhone 13.

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Андрей Ставицкий
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