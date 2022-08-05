Игорь Акинфеев признался руководству ЦСКА, что ему не важны деньги

Российский вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал о решении пойти на понижение зарплаты. Его слова приводит «Матч ТВ».

36-летний футболист отметил, что договоренность о продлении контракта была достигнута за полгода до подписания соглашения. Акинфеев вспомнил разговор с руководством красно-синих. Он признался генеральному директору ЦСКА, что ему не важны деньги.

«Я заявил, что хочу играть в футбол, что это доставляет мне кайф», — подчеркнул Акинфеев. «Деньги деньгами, это хорошо всегда, но, если бы я не любил футбол, я бы не подписал этот контракт на два года», — подытожил он.

В конце мая стало известно, что Акинфеев пошел на понижение контракта в ЦСКА. Новое соглашение было подписано 20 мая.

Игорь Акинфеев начал выступать за красно-синих в 2003 году. ЦСКА — первый и единственный клуб в карьере голкипера. В составе «армейцев» он по шесть раз выигрывал чемпионат и Кубок России, а в 2005-м стал обладателем Кубка УЕФА.