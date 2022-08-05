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Раскрыт новый механизм болезни Альцгеймера

Cell Stem Cell: ген APOE4 ухудшает когнитивные функции через накопление липидов

Изображение: MIT

Ученые Массачусетского технологического института раскрыли новый механизм развития болезни Альцгеймера. Согласно статье, опубликованной в журнале Cell Stem Cell, микроглия — иммунные клетки центральной нервной системы — замедляет работу нейронов, ухудшая когнитивные функции через накопление липидов, если содержит ген APOE4.

Известно, что риск деменции повышается у тех людей, микроглия которых экспрессирует APOE4 — связанный с деменцией вариант гена APOE. Этот вариант имеется у 14 процентов населения, при этом у носителей одной копии APOE4 риск развития болезни повышается в три раза, а у людей с двумя копиями — в десять раз выше. Из всех людей, страдающих болезнью Альцгеймера, у 50 процентов встречается APOE4. Однако до сих пор ученые точно не знали, каким механизмом опосредуется влияние аллели на деменцию.

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Исследователи изучили, как патогенная аллель влияет на различные типы клеток головного мозга. Для этого были использованы индуцированные плюрипотентные стволовые клетки, полученные от доноров-людей, в которые внедрялась определенная версия гена APOE. Клетки затем дифференцировались в нейроны, микроглию и астроциты в составе трехмерных культур, имитирующих человеческий мозг.

Ранее было показано, что APOE4 заставляет нейроны производить большое количество амилоидного бета-пептида 42, вызывающего гиперактивность нейронов. В новой работе исследователи продемонстрировали, что аллель также влияет на функции микроглии и астроцитов, что приводит к накоплению холестерина, воспалению и неспособности очищать бета-амилоидные пептиды.

Оказалось, что APOE4 нарушает способность микроглии метаболизировать липиды и не позволяет им удалять эти вещества из межклеточной среды. Это приводит к накоплению жировых молекул, особенно холестерина, которые связываются с определенным типом калиевых каналов, встроенных в мембраны нервных клеток, и подавляют активность нейронов. Это также способствует воспалению, которое вызывает прогрессирование болезни Альцгеймера.

Исследователи показали, что они могут обратить вспять последствия перегрузки липидами, обработав микроглию с APOE4 препаратом под названием Triacsin C. Это вещество может быть токсичным для клеток, поэтому оно, вероятно, не подходит для использования в качестве лекарственного средства для лечения болезни Альцгеймера. Однако исследователи надеются, что могут быть разработаны другие подходы к восстановлению гомеостаза липидов.

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Александр Еникеев
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