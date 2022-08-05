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Звезда «Очень странных дел» выпустит собственный музыкальный альбом

Звезда «Очень странных дел» Джейми Кэмпбелл Бауэр сообщил о выпуске музыкального альбома
Джейми Кэмпбелл Бауэр

Джейми Кэмпбелл Бауэр. Фото: Phil McCarten / Reuters

33-летний английский актер и звезда сериала «Очень странные дела» Джейми Кэмпбелл Бауэр заявил, что выпустит собственный музыкальный альбом. Об этом сообщает NME.

Артист рассказал, что выпустит свою первую композицию под названием I Am 12 августа, после чего представит поклонникам одноименный музыкальный альбом. По словам Бауэра, на создание песен его вдохновила его актерская карьера и роли в кино.

«Я так взволнован. Сейчас все кажется нереальным», — поделилась звезда сериала.

Джейми Кэмпбелл Бауэр, исполнивший роль главного злодея Векна в «Очень странных делах», ранее являлся фронтменом лондонской панк-группы Counterfeit, после чего решил начать сольную карьеру в музыкальной индустрии.

В начале августа стало известно, что авторы сериала «Очень странные дела» Мэтт и Росс Даффер начали работу над заключительным пятым сезоном шоу.

Ранее британского актера Джозефа Куинна, известного по роли Эдди Мансона в проекте, задержали в аэропорту США и отказались пускать в страну.

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Анастасия Астахова
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