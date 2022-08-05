Генсек Amnesty International поддержала доклад о преступлениях ВСУ

Генсек Amnesty International Калламар выступила в защиту доклада о преступлениях ВСУ

Генеральный секретарь правозащитной организации Amnesty International Аньес Калламар выступила в защиту доклада о преступления Вооруженных сил Украины (ВСУ), совершенных во время военного конфликта с Россией. Об этом сообщает РИА Новости.

«Выводы были основаны на доказательствах, собранных в ходе обширных расследований, которые проводились в соответствии со строгими стандартами и процедурами обеспечения должной осмотрительности», — заверила генсек. Она выразила полную поддержку выводам, сделанным в докладе.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал доклад Amnesty International о нарушениях международного гуманитарного права и закона войны со стороны ВСУ. По его мнению, Amnesty International «пытается амнистировать государство-террориста и переложить вину с агрессора на жертву».

4 августа Amnesty International опубликовала доклад, в котором рассказала о преступлениях ВСУ. Как говорится в докладе, Киев причиняет «вред гражданскому населению, применяя системы вооружения в населенных пунктах, в том числе школах и больницах». Таким образом, нарушается не только военное право, но и международное гуманитарное право.