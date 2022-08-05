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Одиночество и изоляция оказались способны привести к инфаркту

JAHA: одиночество и социальная изоляция увеличивают риск развития инфаркта и инсульта

Фото: Andrik Langfield / Unsplash

Специалисты из Американской кардиологической ассоциации обнаружили, что одиночество и социальная изоляция способны привести к развитию сердечно-сосудистых заболеваний, вплоть до инфаркта или инсульта. Выводы работы описаны в Journal of the American Heart Association (JAHA).

В ходе работы ученые проанализировали множество различных исследований по теме, опубликованных до июля 2021 года. Оказалось, что социальная изоляция и одиночество являются распространенными факторами, влияющими на здоровье сердечно-сосудистой системы и мозга, но этой проблеме уделяется недостаточно внимания.

У одиноких пациентов риск развития сердечного приступа или инсульта увеличивался на 30 процентов по сравнению с участниками с социальной активностью.

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Елена Апазиди
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