Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
Путешествия

Блогера выдворили с Бали из-за клеветы в соцсетях

Тревел-блогера выдворили с Бали из-за клеветы об аэропорте Денпасар в соцсетях

Фото: Unsplash

Немецкого тревел-блогера выдворили с Бали из-за распространения клеветы о местном аэропорте Денпасар. Об этом пишет газета Indonesia Expat.

29 июля автор блога о путешествиях Себастьян Пауэлл (Sebastian Powell) написал в соцсетях пост, в котором раскритиковал авиагавань из-за длинных очередей на паспортном контроле. «Я прождал пять часов! Разве это приемлемо для такого популярного туристического направления?» — возмутился он и назвал аэропорт «кошмаром».

Кроме того, автор призвал читателей отказаться от поездок на Бали до тех пор, пока ситуация с длительным ожиданием не улучшится.

Материалы по теме:
Обратная сторона рая. Кто подсадил весь мир на путешествия и почему это не так хорошо, как кажется?
Обратная сторона рая.Кто подсадил весь мир на путешествия и почему это не так хорошо, как кажется?
24 апреля 2022
«Реальное быдло» Авторские туры от блогеров вскружили голову россиянам. Что они скрывают за красивой картинкой?
«Реальное быдло»Авторские туры от блогеров вскружили голову россиянам. Что они скрывают за красивой картинкой?
13 февраля 2022

Данный пост быстро стал вирусным, и через пару дней на него обратило внимание местное правительство. С помощью камер видеонаблюдения власти Бали выяснили, что Пауэлл провел в очередях вовсе не пять часов, как он написал в блоге, а один час и три минуты.

В итоге министерство юстиции и прав человека аннулировало туристическую визу блогера и попросило его покинуть остров в течение 30 дней.

Ранее в июле Индонезия снова ужесточила правила пребывания туристов в стране из-за ухудшающейся эпидемиологической обстановки. Власти обязали сдавать всех путешественников вне зависимости от статуса вакцинации ПЦР-тесты на внутренних перелетах.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Мария Гейн
Обсудить
Последние новости
Россию заподозрили в попытке обойти санкции с помощью Турции
Блогера выдворили с Бали из-за клеветы в соцсетях
Россиянин получил срок за убитого из-за старой ссоры гостя
Турция пообещала частично оплачивать российский газ рублями
СК заинтересовался призывавшей «убивать русских» украинской телеведущей
Врач назвала способы справиться с укачиванием во время поездок
Жители Нью-Йорка пожаловались на нашествие крыс в автомобилях
Названы российские города с самыми перспективными невестами
Сохранять легкие вне тела научились до восьми часов
Лидер террористов пригрозил ударом по Тель-Авиву
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.