Бывший футболист «Спартака» подписал контракт с клубом Бундеслиги

Бывший футболист «Спартака» Джордан Ларссон подписал контракт с немецким «Шальке 04»

Шведский нападающий Джордан Ларссон подписал контракт с немецким «Шальке 04», выступающем в Бундеслиге. Об этом сообщается на сайте клуба из Гельзенкирхена.

25-летний форвард подписал соглашение, рассчитанное до лета 2025 года. Трансферная стоимость игрока оценивается в восемь миллионов евро.

Ларссон — бывший игрок столичного «Спартака». Футболист покинул красно-белых 27 июня. Контракт был расторгнут по обоюдному согласию сторон.

Ларссон приветствовал решение Международной федерации футбола (ФИФА), которое санкционировало одностороннюю приостановку легионерами контрактов с российскими командами. В апреле он воспользовался данной опцией и перебрался в шведский АЕК.

Ларссон стал игроком «Спартака» в 2019 году. На его счету 22 гола в 72 матчах за красно-белых. Вместе с клубом он завоевал серебро чемпионата России. Нападающий — сын бывшего игрока сборной Швеции и «Барселоны» Хенрика Ларссона.