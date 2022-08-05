Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Анна Калинская
Сегодня
19:00 (Мск)
Кайя Канепи
Вашингтон (ж)
Кристал Пэлас
Сегодня
22:00 (Мск)
Арсенал
Англия - Премьер-лига|1-й тур
Фулхэм
Завтра
14:30 (Мск)
Ливерпуль
Англия - Премьер-лига|1-й тур
Урал
Завтра
15:00 (Мск)
Спартак М
Россия - Премьер-Лига|4-й тур
ЦСКА
Завтра
17:30 (Мск)
Факел
Россия - Премьер-Лига|4-й тур
Краснодар
Завтра
20:00 (Мск)
Локомотив М
Россия - Премьер-Лига|4-й тур
Спорт

Бывший футболист «Спартака» подписал контракт с клубом Бундеслиги

Бывший футболист «Спартака» Джордан Ларссон подписал контракт с немецким «Шальке 04»

Фото: FC Gelsenkirchen-Schalke

Шведский нападающий Джордан Ларссон подписал контракт с немецким «Шальке 04», выступающем в Бундеслиге. Об этом сообщается на сайте клуба из Гельзенкирхена.

25-летний форвард подписал соглашение, рассчитанное до лета 2025 года. Трансферная стоимость игрока оценивается в восемь миллионов евро.

Ларссон — бывший игрок столичного «Спартака». Футболист покинул красно-белых 27 июня. Контракт был расторгнут по обоюдному согласию сторон.

Ларссон приветствовал решение Международной федерации футбола (ФИФА), которое санкционировало одностороннюю приостановку легионерами контрактов с российскими командами. В апреле он воспользовался данной опцией и перебрался в шведский АЕК.

Ларссон стал игроком «Спартака» в 2019 году. На его счету 22 гола в 72 матчах за красно-белых. Вместе с клубом он завоевал серебро чемпионата России. Нападающий — сын бывшего игрока сборной Швеции и «Барселоны» Хенрика Ларссона.

Николай Костюков
Обсудить
Последние новости
Появились подробности транспортировки главы Херсонской области в Москву
Британский телеканал разоблачил мифы о Зеленском
Новые ограничения для иностранных инвесторов назвали ответом России на санкции
В России испытали винтовку калибра НАТО
Ида Галич высказалась об отношении к фотошопу на кадрах в бикини
Плющенко высказался о смене гражданства в фигурном катании
Россия потребовала вернуть американское ядерное оружие в США
Федор Конюхов вылетел к Северному полюсу за новым рекордом
Терапевт рассказала о передающихся через посуду опасных заболеваниях
Отдыхающих на Черном море выгнали с пляжа под крики «не нравится — до свидания»
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.