Найдены девятиметровые окаменелые останки мозазавра

The Dallas Morning News: на севере Техаса найдены 9-метровые окаменелости мозазавра

Палеонтологи Музея природы и науки Перо нашли окаменелые останки девятиметрового мозазавра на севере Техаса, США. Об этом сообщает издание The Dallas Morning News.

Часть позвоночника древней рептилии ученые заметили недалеко от реки Неорт-Сер — она торчала прямо из породы. Дальнейшие раскопки позволили обнаружить окаменелый череп, нижнюю челюсть и часть позвонков. Пока что работы еще не закончены, специалисты хотят вернуться на место осенью, чтобы продолжить выкапывать останки.

Указанные животные жили в меловой период вместе с динозаврами, однако к ним не относились. Мезозавры были крупными плотоядными ящерицами, а их потомками являются современные змеи и вараны.

В июле был найден новый вид хищных динозавров с маленькими и короткими передними лапами, напоминающими «ручки» тираннозавра.