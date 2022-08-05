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Правнучка Хрущева рассказала о сходстве жителей Москвы и Нью-Йорка

Нина Хрущева назвала сходством жителей Москвы и Нью-Йорка ощущение гордости

Фото: Scott Mc Kiernan / Globallookpress.com

Профессор международных отношений в Новой школе в Нью-Йорке Нина Хрущева, которая живет в США и является правнучкой советского лидера Никиты Хрущева, назвала ощущение гордости сходством между жителями Москвы и Нью-Йорка. Своим мнением она поделилась в разговоре с изданием «Москвич Mag».

Во время беседы Хрущеву попросили объяснить, чем москвичи отличаются от жителей других городов. По словам профессора, жители российской столицы обладают чувством гордости и центральности. В этом они похожи на резидентов Нью-Йорка.

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«Мы, москвичи, гордые даже если мы не имеем это в виду. У каждого есть своя центральность. Сейчас я больше живу в Нью-Йорке и могу сказать, что жителей Москвы и Нью-Йорка объединяет их какая-то особенная гордость, в отличие от жителей других городов и супердержав», — рассказала Хрущева.

В октябре 2021 года телеведущая Елена Ханга рассказала, что заметила сходство Москвы и Нью-Йорка, когда в 1980-е годы поехала учиться в США. Американский город напомнил ей российскую столицу благодаря жителям, которые привыкли к приезжим и туристам.

Нина Ташевская
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