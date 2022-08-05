В Кремле отреагировали на приговор американской баскетболистке Грайнер

Песков заявил, что Грайнер может использовать прописанную в законе процедуру помилования

Приговоренная к девяти годам колонии баскетболистка из США Бриттни Грайнер может воспользоваться процедурой помилования, которая прописана в законе России. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, реагируя на решение Химкинского суда, передает ТАСС.

Пресс-секретарь президента России предпочел не высказываться о самом приговоре американской спортсменке.

«Мы не можем комментировать судебные решения, и я не буду этого делать и на этот раз. Все вопросы помилования прописаны у нас в законе», — отметил Песков.

Ранее Александр Бойков, адвокат осужденной баскетболистки Грайнер, рассказал о том, как будет обжалован приговор. Он отметил, что подача и рассмотрение апелляции займет до трех месяцев. Процедура обжалования начнется, когда будет получено согласие гражданки США.

Адвокат предположил, что после такого строгого приговора шансов на удовлетворение апелляции мало.

4 августа Химкинский суд признал Бриттни Грайнер виновной в контрабанде наркотиков и приговорил к девяти годам лишения свободы в колонии общего режима, а также оштрафовал баскетболистку на один миллион рублей. В качестве смягчающих обстоятельств суд учел признание Грайнер вины и ее спортивные достижения.

Американку Грайнер задержали в аэропорту Шереметьево 17 февраля и арестовали 5 марта. В багаже спортсменки обнаружили несколько вейпов с запрещенным маслом каннабиса.