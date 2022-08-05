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Женщина с редчайшей формой беременности родила сразу две пары близнецов

People: в Массачусетсе женщина родила одновременно две пары близнецов

Фото: Unsplash

Жительница американского города Тонтон, штат Массачусетс, с редчайшей формой беременности родила сразу две разные пары близнецов. Об этом сообщает издание People.

35-летняя Эшли Несс родила двух девочек и двух мальчиков. Роды проводились в бостонской клинике посредством кесарева сечения на 28-й неделе беременности (нормальный срок — до 38 недель). Дети появились на свет с разницей в минуту. Следующие восемь недель они проведут в больнице под присмотром врачей.

У женщины были одновременно оплодотворены две яйцеклетки, каждая из которых затем разделилась на две части. Поскольку разделившиеся яйцеклетки находились в разных плацентах, получились два разных набора близнецов. Подобный феномен наблюдается очень редко — примерно один раз на десять миллионов беременностей.

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«Если бы ей так повезло при игре в лотерею, она была бы очень богата», — заявил директор Центра терапии плода и профессор отделения акушерства и гинекологии Медицинского университета Джонса Хопкинса Ахмет Башат.

Несс работает парикмахером на неполную ставку и живет в доме с тремя спальнями вместе со своей восьмилетней дочерью, 47-летним возлюбленным и его двумя младшими сыновьями. Прежде чем забеременеть, женщина перенесла четыре выкидыша.

Ранее сообщалось, что 30-летняя жительница пригородного района Бектон в Восточном Лондоне забеременела дважды за неделю вопреки прогнозам врачей. Редкое явление, при котором яйцеклетка оплодотворяется сперматозоидом и имплантируется в матку во второй раз всего через несколько дней или недель после того, как процесс произошел в первый раз, называется суперфетация.

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Алиса Дмитриева
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