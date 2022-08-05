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Роскомнадзор запросил у «Пятерочки» информацию о возможной утечке данных

Роскомнадзор запросил у «Пятерочки» детальную информацию о возможной утечке данных

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Роскомнадзор запросил у торговой сети «Пятерочка» информацию о возможной утечке персональных данных людей, откликнувшихся на вакансии компании. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Роскомнадзор направил администрации торговой сети "Пятерочка" запрос с требованием предоставить детальную информацию о возможной утечке персональных данных в компании», — говорится в заявлении.

Ранее 5 августа Telegram-канал «Утечки информации» сообщил, что в открытом доступе оказались персональные данные людей, откликнувшихся на вакансии «Пятерочки». Уточнялось, что в сеть утекли имена, фамилии, отчества соискателей, а также их даты рождения, номера телефонов, информация об их месте жительства.

В конце июля стало известно о том, что Роскомнадзор запросил у компании «Билайн» данные о возможной новой утечке персональной информации клиентов. Представители оператора, в свою очередь, опровергли сообщения о новой утечке. По их словам, появившиеся в сети данные клиентов датированы 2015 годом.

Сообщения об утечке персональной информации клиентов «Билайна» распространились перед этим в Telegram-каналах. Утверждалось, что на англоязычном форуме в даркнете была выставлена на продажу база с данными клиентов компании, в частности, с их именами, адресами проживания, номерами телефона и паспортными данными.

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Евгения Наумова
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