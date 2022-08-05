Лидер террористов пригрозил ударом по Тель-Авиву

Лидер «Исламского джихада» ан-Наххала пригрозил Израилю ракетным ударом

Лидер «Исламского джихада» (запрещенная в РФ террористическая организация) Зияд ан-Наххала пригрозил Израилю нанесением ракетных ударов по Тель-Авиву. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, в «этой битве не будет красных линий». Он пообещал палестинскому народу наносить ракетные удары по израильской столице.

Ранее Минобороны Израиля сообщило, что утвержден приказ о призыве 25 тысяч резервистов в армию Израиля для выполнения «оперативных целей». Уточняется, что резервисты будут выполнять «оперативные цели».

5 августа армия Израиля сообщила о новых жертвах своего удара по сектору Газа: ими стали десять боевиков «Исламского джихада». Военные базы и здания, которые использовали боевики в своих целях, также подверглись обстрелам.