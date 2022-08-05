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Белый дом сообщил о приказе авианосной группе США оставаться в районе Тайваня

Белый дом: авианосная ударная группа «Рональд Рейган» останется в районе Тайваня

Фото: Yuyang Wang / Reuters

Ударная авианосная группа Военно-морских сил США во главе с авианосцем «Рональд Рейган» останется у берегов Тайваня для отслеживания обстановки. Об этом сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности при Белом доме Джон Кирби, пишет Reuters.

Соответствующий приказ отдал глава Пентагона Ллойд Остин.

Ранее стало известно, что авианосец Военно-морских сил (ВМС) США «Рональд Рейган» совместно с кораблями сопровождения покинули Южно-Китайское море и взяла курс на юго-восточную акваторию Тайваня.

Также сообщалось, что США перенесли испытания межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Minuteman III, поскольку хотят избежать напряженности в отношениях с Китаем.

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Марина Совина
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