Раскол между Зеленским и мэрами городов Украины объяснили

Политолог Жарихин назвал жесткую вертикаль власти на Украине причиной недовольства мэров

Раскол между президентом Украины Владимиром Зеленским и мэрами городов объясняется постепенным созданием жесткой вертикали власти в стране, что может еще сильнее уменьшить число выборных должностей. Отчасти причина происходящего в военном положении внутри страны. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил политолог, заместитель директора стран СНГ Владимир Жарихин.

Между президентом Украины Владимиром Зеленским и мэрами городов страны есть раскол на фоне многомиллиардной помощи западных стран. Об этом стало известно газете The Washington Post. Как отметил автор материала, мэры крупных городов, в том числе Днепра, обеспокоены тем, что администрация Зеленского готова отказаться от планов по децентрализации власти. Они считают, что таким образом Киев пытается сохранить контроль над финансовой помощью Запада и ослабить политических оппонентов.

Жесткая вертикаль

«Мне кажется, что центральная власть Украины постепенно преобразуется в формат латиноамериканского типа: там вроде и были президенты, но ни выборности, ни демократии, ни разделения властей не наблюдалось», — сказал Жарихин.

Разделение властей на президентскую, правительственную, находящуюся в руках глав городов, регионов, как считает политолог, постепенно нивелируется. Впрочем, главы регионов, по его словам, и так всегда назначались, а не избирались, хотя мэры городов были выборной должностью.

Возмущающийся сегодня мэр Днепра Борис Филатов, видимо, чувствует, что приходит конец и этому. Что он попадает в создающуюся жесткую вертикаль власти Владимир Жарихин политолог

Последствия

Во многом происходящему, как считает политолог, способствует военное положение внутри страны. Но, по его словам, это не значит, что подобная ситуация естественна: многие страны, находившиеся на военном положении, смогли сохранить демократические принципы и процедуры.

«Тут же демократия постепенно ликвидируется», — считает Жарихин.

Даже в случае роста недовольства населения и местных властей, смещение Зеленского, по словам политолога, крайне маловероятно.

«Филатов может возмущаться сколько угодно, но, поскольку Украина полностью перешла на существование за счет внешних экономических вливаний, понятно, что сохранение элементов самостоятельности представить довольно трудно. Все возмущения останутся на уровне возмущений, по крайне мере, когда они высказываются такими людьми, как Филатов, которого едва ли можно назвать альтернативой Зеленскому», — заключил собеседник «Ленты.ру».

Ранее недовольстве политикой Зеленского заявил мэр города Днепр Борис Филатов. Он возмутился, что президент лишил гражданства главу территориальных сил обороны Днепропетровской области Геннадия Корбана. О том, что у Корбана изъяли паспорт Украины и не пустили на территорию страны, стало известно 22 июля.

«Я надеюсь, что это все же просто трагическая ошибка. Очень бы не хотелось, чтобы центральная власть начала, скажем так, создание самодержавия», — сказал градоначальник.