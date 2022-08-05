СКР сформировал управление в Донецке из нескольких следственных отделов

Следственный комитет России (СКР) сформировал следственное управление в Донецке; оно состоит из нескольких территориальных следственных отделов с дислокацией в освобожденных городах Донбасса и Украины. Об этом в пятницу, 5 августа, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

На данный момент не сообщается о количестве следственных отделов или штатных сотрудников управления.

Ранее сообщалось, что председатель СКР Александр Бастрыкин выступил с инициативой создать международный трибунал, который бы осудил преступления киевского режима. По его словам, трибунал должен заняться изучением преступлений украинских властей не только на Донбассе, но и в собственной стране. Глава ведомства предложил, что в него могут войти представители стран СНГ, БРИКС (группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, Китай, ЮАР) и Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).