Китай раскрыл дальнейшую программу учений возле Тайваня

Армия Китая заявила, что продолжит боевые учения в трех зонах близ Тайваня

Дальнейшие военно-морские учения Народно-освободительной армии Китая (НОАК) продолжатся в трех зонах близ Тайваня: на севере, юго-западе и востоке от острова. Соответствующее заявление сделало Командование восточной военной зоны Армии Китая, передает Reuters.

Сообщается, что морские и воздушные боевые маневры будут проводиться для проверки боеспособности войск.

Ранее официальный представитель администрации президента США Джон Кирби заявил, что Белый дом вызвал посла Китая в Вашингтоне Цинь Гана, чтобы выразить протест действиям Пекина в связи с эскалацией ситуации вокруг Тайваня.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США выражают обеспокоенность в связи с военными учениями Народно-освободительной армии Китая (НОАК) вокруг Тайваня, которые могут привести к серьезной эскалации ситуации и дестабилизируют азиатский регион. Он назвал ответ Пекина слишком «радикальным» и выразил надежду на нормализацию ситуации.