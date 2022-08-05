Кардиолог назвал виды тромбоза и перечислил меры его профилактики

Врач Лепанда Кики: снизить риск тромбоза помогут контроль веса и регулярный спорт

Снизить риск тромбообразования помогут регулярный спорт и контроль веса, сообщил врач функциональной диагностики, кардиолог Европейского медицинского центра Терренс Лионель Лепанда Кики. В беседе с «Лентой.ру» он назвал основные виды тромбоза в зависимости от локализации сгустка крови и меры профилактики заболевания.

Тромбоз — это патологическое образование тромба в кровеносном сосуде, которое возникает из-за дисбаланса в нормальных механизмах восстановления сосудов, напомнил врач. Тромбоз бывает двух видов в зависимости от того, где образуется кровяной сгусток — в вене (венозный тромбоз) или в артерии (артериальный тромбоз).

Артериальные тромбозы обычно развиваются постепенно. Атеросклеротические бляшки откладываются на стенках артерий, следствием чего становится их сужение и полная закупорка. Факторами, способствующими образованию атеросклеротических бляшек, являются: старение, курение, высокий уровень холестерина, сахарный диабет, повышенное артериальное давление, ожирение, малоподвижный образ жизни. Иногда тромбоз артерии — следствие болезней сердца Терренс Лионель Лепанда Кики Врач функциональной диагностики, кардиолог Европейского медицинского центра

Основные локализации артериальных тромбозов

В случае закупорки тромбом коронарной артерии, питающей сердечную мышцу, возникает стенокардия или инфаркт миокарда, объяснил Лепанда Кики. Симптомами инфаркта миокарда являются загрудинные боли, которые длятся более 20-30 минут и отдают в спину, плечи, челюсть, а также в левую руку. Возможны и другие симптомы: беспокойство, потливость, головокружение, одышка. Если тромб попадет в артерии головного мозга, это вызовет инсульт.

Основные признаки инсульта: опущение части лица, слабость на одной стороне тела, онемение или покалывание на лице в руках или ногах, трудности с речью или пониманием, нарушения зрения, такие как двоение в глазах или неспособность видеть, особенно одним глазом, головокружение, внезапная потеря равновесия, внезапная и сильная головная боль, иногда сопровождающаяся рвотой

Также, по словам Лепанда Кики, тромбоз может развиться в артериях нижних конечностей. Это состояние будет сопровождаться болью и повторяющимися судорогами в икроножных мышцах, также называемой перемежающейся хромотой.

Кроме того, существует три типа венозного тромбоза: поверхностный венозный тромбоз, глубокий венозный тромбоз и смертельно опасная тромбоэмболия легочной артерий, продолжил медик.

Профилактика венозных тромбозов

Для предотвращения венозного тромбоза нижних конечностей Лепанда Кики рекомендовал чаще заниматься регулярными физическими нагрузками; носить компрессионные чулки при варикозном расширении вен; следить за весом; отказаться от оральной контрацепции; избегать длительной неподвижности. «Во время путешествия на самолете практикуйте сгибание и разгибание стопы, чтобы стимулировать кровообращение в венах, пейте много воды, чтобы избежать обезвоживания, носите во время путешествия компрессионные чулки», — подытожил он.

Ранее врач-кардиолог, геронтолог Юрий Конев сообщил, что оторвавшийся тромб приводит к быстрой и внезапной смерти. Он предупредил, что пожилые люди в 10 раз чаще других сталкивается с тромбозом.