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Гоблин прокомментировал поддержку Медведева после удаления YouTube-канала

Блогер Пучков назвал неожиданной поддержку Медведева после удаления YouTube-канала
Дмитрий Пучков

Дмитрий Пучков. Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press

Дмитрий Пучков, также известный под псевдонимом Гоблин, прокомментировал поддержку заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведев после того, как видеохостинг YouTube удалил канал блогера. Его слова передает РИА Новости.

«Это же не он, вы что. Я в интернетах 25 лет. К подобным шуткам привык», — заявил Пучков. При этом позже он созвонился с сотрудником аппарата Медведева. «Говорит, настоящий. Неожиданно», — поделился блогер.

Видеохостинг YouTube заблокировал канал Дмитрия Пучкова за нарушение правил 4 августа. Сам блогер назвал решение давно ожидаемым. Позже Пучкова поддержал Дмитрий Медведев. «Держитесь, тезка! Мы за вас отомстим», — написал политик в соцсетях.

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Марина Совина
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