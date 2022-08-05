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США продолжат переговоры с Россией об обмене заключенными

Госсекретарь США Блинкен: США продолжат переговоры с Россией об обмене заключенными

Фото: Пресс-служба МИД РФ / ТАСС

Вашингтон продолжит переговоры с Москвой об обмене заключенными по установленным каналам, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. Трансляцию его выступления на полях мероприятий Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в Камбодже вело агентство Reuters.

Госсекретарь напомнил о готовности взаимодействовать с США, которую выразила Россия, через специально созданные для этих целей каналы. «Мы будем стремиться к этому», — подчеркнул он.

Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков напомнил, что канал для обсуждения обмена заключенными между Россией и США был согласован еще во время переговоров президентов двух государств Владимира Путина и Джо Байдена, которые состоялись в Женеве в июле 2022 года.

В то же время пресс-секретарь главы государства подчеркнул, что Москва не станет обсуждать обмен заключенными с помощью «мегафонной дипломатии», а подобные действия Вашингтона считает ошибочными.

Глава российского МИД Сергей Лавров, в свою очередь, рассказал, что не обнаружил у Блинкена стремления обсудить с ним во время саммита АСЕАН в Камбодже механизм обмена заключенными. «Мы сидели с ним сегодня через одного за столом дискуссий. Я не видел, чтобы он был заинтересован меня за что-то там ловить. Пуговицы все на месте», — отметил министр.

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Варвара Кошечкина
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