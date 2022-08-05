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В Кремле рассказали о канале обсуждения обмена заключенными между Россией и США

Представитель Кремля Песков рассказал о канале обсуждения обмена заключенными с США

Фото: Евгения Новоженина / Reuters

Канал для обсуждения обмена заключенными между Россией и США был согласован в ходе переговоров президентов двух стран Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве в июле 2022 года. Об этом рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его цитирует РИА Новости.

«Речь идет еще о разговоре двух президентов в Женеве», — сказал Песков.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров рассказал, что не обнаружил у госсекретаря США Тони Блинкена стремления обсудить с ним во время саммита АСЕАН в Камбодже механизм обмена заключенными между Москвой и Вашингтоном. «Мы сидели с ним сегодня через одного за столом дискуссий. Я не видел, чтобы он был заинтересован меня за что-то там ловить. Пуговицы все на месте», — отметил министр.

27 июля телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что администрация США предложила России обменять Виктора Бута на американцев Пола Уилана и Бриттни Грайнер. Эту идею поддержал американский президент Джо Байден. Как заявляла пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, США выдвинули России содержательное предложение.

После того как США подняли вопрос обмена, Россия направила встречную инициативу. В Вашингтоне заявили, что не воспринимают ее всерьез, но о деталях не сообщили.

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Игорь Дмитров
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