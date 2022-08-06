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Уличные бои палестинцев с армией Израиля попали на видео

Палестинцы вступают в прямые столкновения с израильской армией в поселении Бейт-Эль

Палестинцы вступают в прямые столкновения с израильской армией на улицах. Одно из таких столкновений попало на видео, его публикует Telegram-канал RT.

По данным канала, уличные бои происходили у въезда в Рамаллу в районе израильского населенного пункта Бейт-Эль. На кадрах видно, как десятки людей в гражданском пытаются забросать военный автомобиль. Бой происходит на дороге рядом с оживленным шоссе. Также на видео заметен дым, однако его происхождение неизвестно.

5 августа Израиль заявил о начале масштабной операции «Рассвет» против исламских экстремистов, после чего появились сведения о том, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ходе оперативных мероприятий ликвидировала одного из лидеров «Исламского джихада» (террористическая организация, запрещена в России) Тайсира Джабари. Последствия удара авиации и уничтожение боевика попали на видео.

Политолог, эксперт по проблемам стран Ближнего Востока и Кавказа Станислав Тарасов в беседе с «Лентой.ру» объяснил причины обострения конфликта. По его словам, удары из сектора Газа по Израилю, вероятнее всего, были исключительно со стороны радикальных исламистов. А Израиль ведет себя обычно: он наносит ответные удары по базам тех группировок, которые он считает радикальными.

Варвара Кошечкина
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