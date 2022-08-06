Посольство: Болгария продолжила выдавать визы россиянам, сроки оказания услуг увеличились

Болгария продолжает выдавать визы россиянам, однако сроки оказания услуг увеличились. Об этом сообщает посольство Болгарии в России, передает ТАСС.

В дипмиссии пояснили, что консульство по-прежнему работает, однако по техническим причинам визу придется ждать дольше.

5 августа сообщалось, что консульская служба Болгарии решила на неопределенный срок приостановить прием документов на туристические визы и визы для собственников недвижимости. При этом отмечалось, что на такие меры в дипмиссии пошли в «виду сложившейся чрезвычайной ситуации».

Ранее 5 августа российское внешнеполитическое ведомство сообщило о высылке 14 болгарских дипломатов из России в ответ на решение Софии объявить 70 российских дипломатов в Болгарии персонами нон-грата.

В конце июля стало известно, что число отдыхающих из России выросло в Болгарии в 3,9 раза.

