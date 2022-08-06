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В Крыму возбудили уголовное дело из-за осквернения Вечного огня

В Керчи возбудили уголовное дело в отношении россиянки по факту осквернения Вечного огня

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Керчи возбудили уголовное дело в отношении 26-летней местной жительницы по факту осквернения Вечного огня. Об этом сообщает ТАСС с ссылкой на пресс-службу Главного следственного управления СК России по Крыму и Севастополю.

«Главным следственным управлением СК России по Республике Крым и Севастополю по результатам процессуальной проверки сведений из средств массовой информации возбуждено уголовное дело в отношении 26-летней жительницы Керчи, подозреваемой в совершении осквернения мемориала Вечного огня, расположенного на аллее Славы в городе-герое», — заявили в сообщении.

Сообщается, что подозреваемая, находясь в нетрезвом виде, забралась на постамент и бросила памятный венок на газовую горелку. Пластик расплавился, в следствие чего пламя Вечного огня было потушено. Такие действия расцениваются как акт вандализма — осквернение памятного места и сооружения.

Женщина полностью признала свою вину, а также заявила, что раскаивается в содеянном.

Ранее в Улан-Удэ задержали мужчину по подозрению в осквернении Вечного огня в парке «Мемориал Победы». До этого, в июне, полиция расследовала акт вандализма в Калининграде, когда неизвестные пожарили курицу на Вечном огне.

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Анастасия Астахова
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