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Немцев призвали экономить энергопотребление

Чиновник Минэкономики ФРГ Мюллер призвал немцев экономить не менее 20% энергопотребления

Фото: Zamir Usmanov / Russian Look

Глава Федерального сетевого агентства (входит в Минэкономики ФРГ) Клаус Мюллер призвал немцев экономить не менее 20 процентов от объемов энергопотребления, чтобы избежать дефицита газа к декабрю, сообщает Reuters.

«Если мы не сэкономим много и не получим никакого дополнительного газа, у нас возникнут проблемы», — заявил чиновник. По словам политика, Германия также должна сократить экспорт газа в соседние страны на 20 процентов и импортировать от 10 до 15 ГВт/ч газа, чтобы избежать дефицита.

Компания «Газпром» с 27 июля снизила поставки по трубопроводу «Северный поток» до 20 процентов от пропускной способности, что усилило давление на крупнейшую экономику Европы, требующую экономии газа на зиму.

Однако 5 августа Германия заявила, что уровень заполненности газовых хранилищ в ФРГ вырос до отметки выше 70 процентов. При сохранении такого уровня в стране смогут сформировать запасы в 95 процентов заполненности хранилищ только с введением дополнительных мер.

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Юлия Мискевич
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