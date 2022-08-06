Футболист отправил вместо себя на свадьбу брата ради новой команды
Нападающий сборной Сьерра-Леоне Мохамед Буйя Турей сообщил, что был вынужден пропустить собственную свадьбу из-за перехода в шведский «Мальме». Его слова приводит Aftonbladet.
Футболист рассказал, что отправил вместо себя на свадебную церемонию брата, который исполнил роль жениха. Это произошло из-за того, что «Мальме» попросил спортсмена приехать в Швецию на день раньше запланированного срока. «В роли жены я свою девушку еще не видел. Сейчас я работаю над тем, чтобы перевезти ее в Швецию», — добавил Турей.
В прошедшем сезоне форвард выступил за китайский клуб «Хэнань Суншань Лунмэн». До этого он играл в Швеции за клубы «Ювентус», «Вестерос», «АФК Эскильстуна», «Далькурд» и «Юргорден». В составе последнего футболист в 2019 году стал чемпионом страны и лучшим бомбардиром сезона.
В мае 2022 года футболист мадридского «Реала» Федерико Вальверде рассказал, что готов пожертвовать женой ради победы в Лиге чемпионов. Хавбек объяснил, что это уникальный трофей для любого игрока в мире.