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Спорт

Футболист отправил вместо себя на свадьбу брата ради новой команды

Футболист Буйя Турей отправил вместо себя на свадьбу брата ради перехода в «Мальме»

Фото: Thaier Al-Sudani / Reuters

Нападающий сборной Сьерра-Леоне Мохамед Буйя Турей сообщил, что был вынужден пропустить собственную свадьбу из-за перехода в шведский «Мальме». Его слова приводит Aftonbladet.

Футболист рассказал, что отправил вместо себя на свадебную церемонию брата, который исполнил роль жениха. Это произошло из-за того, что «Мальме» попросил спортсмена приехать в Швецию на день раньше запланированного срока. «В роли жены я свою девушку еще не видел. Сейчас я работаю над тем, чтобы перевезти ее в Швецию», — добавил Турей.

В прошедшем сезоне форвард выступил за китайский клуб «Хэнань Суншань Лунмэн». До этого он играл в Швеции за клубы «Ювентус», «Вестерос», «АФК Эскильстуна», «Далькурд» и «Юргорден». В составе последнего футболист в 2019 году стал чемпионом страны и лучшим бомбардиром сезона.

В мае 2022 года футболист мадридского «Реала» Федерико Вальверде рассказал, что готов пожертвовать женой ради победы в Лиге чемпионов. Хавбек объяснил, что это уникальный трофей для любого игрока в мире.

Анастасия Борисова
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