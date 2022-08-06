Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Власти Херсона опровергли сообщения о смерти Гуры

Власти Херсона заявили, что замглавы администрации Новой Каховки Гура лежит в реанимации
Место происшествия

Место происшествия. Кадр: Ну и новости / YouTube

Заместитель главы администрации по ЖКХ Новой Каховки Виталий Гур, на которого было совершено покушение, находится в реанимации. Об этом сообщил замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов, его цитирует ТАСС.

Таким образом, Стремоусов опроверг ранее появившиеся сообщения о смерти Гуры по дороге в Крым. «Находится в больнице в тяжелом состоянии, в реанимации. Смерть не подтверждаем», — сказал Стремоусов.

6 августа стало известно о нападении на замглавы администрации Новой Каховки. Чиновника расстреляли из пистолета Макарова, на месте происшествия были обнаружены стреляные гильзы от данного вида оружия.

Что делать?
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Заключенные напали на сотрудников колонии в Калмыкии
Самое засушливое место в США закрыли из-за масштабного наводнения
Украинцев-вымогателей задержали в Испании
В УФСИН прокомментировали нападение заключенных на сотрудников ИК в Калмыкии
Кадыров сообщил о неформальной встрече с Шойгу в Сочи
Зеленский предложил Раде утвердить решение о конфискации российского имущества
Власти Херсона опровергли сообщения о смерти Гуры
Московские арендодатели стали реже отказывать желающим снять жилье
«Спартак» обыграл аутсайдера РПЛ и вышел в лидеры чемпионата России
СК начал расследование после покушения на замглавы Новой Каховки
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.