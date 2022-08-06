Власти Херсона опровергли сообщения о смерти Гуры

Власти Херсона заявили, что замглавы администрации Новой Каховки Гура лежит в реанимации

Заместитель главы администрации по ЖКХ Новой Каховки Виталий Гур, на которого было совершено покушение, находится в реанимации. Об этом сообщил замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов, его цитирует ТАСС.

Таким образом, Стремоусов опроверг ранее появившиеся сообщения о смерти Гуры по дороге в Крым. «Находится в больнице в тяжелом состоянии, в реанимации. Смерть не подтверждаем», — сказал Стремоусов.

6 августа стало известно о нападении на замглавы администрации Новой Каховки. Чиновника расстреляли из пистолета Макарова, на месте происшествия были обнаружены стреляные гильзы от данного вида оружия.