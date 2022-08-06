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Милонов предложил создать телепередачу для «борьбы с мракобесием»

RT: депутат Госдумы Милонов предложил создать семейную научно-просветительскую передачу

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил на базе одного из федеральных телеканалов создать специальную семейную передачу об устройстве мира и естественных законах. Об этом сообщает RT.

Политик отметил важность этой инициативы, а также подчеркнул, что в последнее время в средствах массовой информации и социальных сетях разгорелись бурные дискуссии относительно ложных убеждений некоторой части россиян о фундаментальных законах мироустройства. По словам Милонова, в интересы государства входит «борьба с мракобесием и антинаучными предрассудками, тормозящими общий прогресс».

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«Учитывая серьезность темы, прошу вас оценить идею о создании на базе одного из федеральных телеканалов специальной массовой научно-просветительской передачи для детей и взрослых, которая в ежедневном режиме в прайм-тайм будет рассказывать россиянам о механизмах устройства нашего мира и естественных законах, а также рассеивать множественные мифы, противоречащие науке и здравому смыслу», — говорится в обращении депутата на имя министра просвещения Сергея Кравцова.

2 августа Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал исследование, согласно которому более трети россиян, 35 процентов участников опроса, считают, что Солнце вращается вокруг Земли.

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Юлия Мискевич
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