Глава украинского бюро Amnesty International Покальчук заявила об увольнении с поста

Глава украинского бюро правозащитной организации Amnesty International Оксана Покальчук заявила, что приняла решение покинуть занимаемый ею пост. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на публикации на ее страницах в соцсетях.

«Мне больно это признавать, но мы с руководством Amnesty International разошлись во взглядах на ценности. Поэтому я приняла решение покинуть организацию», — заявила она.

Причиной разногласий стал доклад Amnesty International, в котором указывалось на нарушение Украиной законов ведения войны и размещение боевой техники и вооружений в школах и больницах. Покальчук заверила, что пыталась добиться удаления документа и публикации нового, однако этого не произошло.

4 августа Amnesty International опубликовала доклад, в котором рассказала о преступлениях ВСУ. Как говорится в докладе, Киев причиняет «вред гражданскому населению, применяя системы вооружения в населенных пунктах, в том числе школах и больницах». Таким образом, нарушается не только военное право, но и международное гуманитарное право.

Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал этот доклад. По его мнению, Amnesty International «пытается амнистировать государство-террориста и переложить вину с агрессора на жертву». Однако генеральный секретарь правозащитной организации Аньес Калламар выступила в защиту доклада, заявив, что выводы были основаны на доказательствах, собранных в ходе обширных расследований.