В МИД оценили требование Украины о возвращении имущества СССР

В МИД назвали популистским требование посла Украины Пристайко о возвращении имущества СССР

Озвученные послом Украины в Великобритании Вадимом Пристайско требования в адрес России о возвращении части зарубежного имущества СССР носят популистский характер. Так их оценили в департаменте информации и печати российского МИД в беседе с РБК.

В ведомстве напомнили, что после распада Советского Союза именно Россия взяла на себя обязательства по выплате внешнего госдолга СССР и в итоге погасила его, не прибегая к помощи Украины или других бывших советских республик. Таким образом, Москва обладает правами собственности на советские активы, находящиеся за рубежом.

«Рассматриваем данный вопрос как окончательно урегулированный, результаты перерегистрации советской зарубежной недвижимости на Российскую Федерацию пересмотру не подлежат», — заявили в департаменте, добавив, что заявления украинской стороны по этой теме не имеют под собой оснований.

Ранее Пристайко заявил, что Киев требует от Москвы вернуть хотя бы треть зарубежного имущества СССР, которое оказалось у России после того, как она взяла на себя долги Советского Союза. В ответ спикер Госдумы Вячеслав Володин посоветовал Киеву перед тем, как ставить такой вопрос, оплатить треть долгов Советского Союза.