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Экономист оценил торговлю в рублях с Турцией

Экономист Рожанковский сообщил, что торговля в рублях с Турцией работает уже давно

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Торговля в рублях с Турцией, о которой заявил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган, работает уже давно. Об этом в беседе с «Лентой.ру» сообщил экономист, управляющий директор компании Trade123 Владимир Рожанковский.

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Россия и Турция в ходе переговоров двух президентов, которые прошли 5 августа, договорились перейти на торговлю в рублях. По словам Эрдогана, это «принесет деньги Москве и Анкаре».

Это формальное закрепление того, что по факт уже многие месяцы существует

Владимир Рожанковскийэкономист

«Практически все фрукты, которые поступают из Турции, разные виды услуг, кроме строительства, давно, почти год, работают в двустороннем режиме. Никаких изменений для рубля и российской экономики не будет, потому что вещь не новая», — сказал Рожанковский.

Экономист отметил, что Россия пробовала перейти на оплату в рублях и с другими странами. «Мы пробовали работать так и с Индией, и с Египтом, однако пока не пошло. А вот с турками это работает уже давно», — добавил он.

5 августа прошли двусторонние переговоры в узком формате между лидерами России и Турции Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом. Сообщается, что они обсудили ключевое значение доверительных отношений Москвы и Анкары для достижения международной стабильности. Встреча длилась более четырех часов.

Также после встречи Эрдоган добавил, что обсуждал с российским коллегой применение в Турции карты «Мир», и в этом вопросе есть серьезные подвижки — пять банков страны работают над этим. Так, российские туристы могут с помощью российской банковской карты совершать покупки и оплачивать проживание в отеле. Глава государства отметил, что Анкара оказывает всяческую поддержку тем, кто хочет инвестировать в Турецкую Республику.

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Алена Шевченко
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