Стерлинг дал совет сопернику Петра Яна в UFC

Алджамейн Стерлинг посоветовал сопернику Петра Яна в UFC избегать прямых ударов россиянина

Американский боец смешанного стиля (MMA) Алджамейн Стерлинг дал советы соотечественнику Шону О'Мэлли, которому предстоит поединок против россиянина Петра Яна в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Интервью опубликовано в YouTube-канале The Schmo.

Стерлинг признался, что ему не важен победитель предстоящего противостояния. Однако, он заявил, что Яну тяжело биться с теми, у кого на высоком уровне поставлена работа ног.

«Еще хорошо бы не попасться на его удар по корпусу. У Шона есть проблемы с этим. Нельзя давать Яну нанести по себе прямой удар. Поверьте, это так себе ощущение», — отметил действующий чемпион UFC.

О проведении боя между Яном и О'Мэлли стало известно 20 июля. Поединок пройдет в рамках турнира UFC 280 в Абу-Даби 22 октября.

Ян не дрался с апреля. На UFC 273 ему не удалось вернуть титул чемпиона UFC в поединке с Стерлингом. Американец одержал победу судейским решением.