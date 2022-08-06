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Бывший глава МИД Германии раскритиковал газовую политику страны

Экс-глава МИД ФРГ: газовая политика Берлина сводит потребителей с ума

Фото: Bernd Von Jutrczenka / Reuters

Экс-глава МИД ФРГ и бывший вице-канцлер Зигмар Габриэль раскритиковал газовую политику властей, которая, по его мнению, сводит с ума потребителей. Такое мнение он высказал в заблокированной на территории России соцсети Twitter.

«Газовое партнерство с Катаром терпит неудачу, потому что Берлин планирует отказаться не только от угля и атомной энергетики, но и от газа, хотя у нас и не хватит возобновляемых источников энергии в долгосрочной перспективе. А потом мы приобретаем очень дорогой газ на спотовом рынке и сводим потребителей с ума», — написал Габриэль.

Ранее в августе стало известно, что уровень заполненности газовых хранилищ в Германии вырос до отметки выше 70 процентов.

В июле сообщалось, что Берлин рассматривает возможность заключения контракта на поставку партий сжиженного природного газа (СПГ) с Катаром. Тогда отмечалось, что переговоры зашли в тупик из-за требования ближневосточной страны заключить очень длительные контракты, что противоречит достижению зеленых целей ФРГ.

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Евгений Шульгин
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