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Спорт

Отсутствие Роналду в стартовом составе «Манчестер Юнайтед» на матч АПЛ объяснили

Тренер «Манчестер Юнайтед» оставил Криштиану Роналду в запасе из-за неготовности игрока

Фото: Toby Melville / Reuters

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хааг объяснил отсутствие португальского нападающего Криштиану Роналду в стартовом составе на матч первого тура Английской премьер-лиги (АПЛ) против «Брайтона». Об этом сообщает Metro.

Тен Хааг заявил, что оставил 37-летнего Роналду из-за неготовности игрока выступать с первых минут. Он обратил внимание на то, что у нападающего была короткая предсезонная подготовка. «Его форма не на том же уровне, что у остальных ребят», — подчеркнул он.

В товарищеском матче против «Райо Вальекано» Роналду играл с первых минут. Форвард был заменен в перерыве и покинул арену до финального свистка. Это вызвало негативную реакцию тен Хаага, который назвал поведение Роналду неприемлимым.

В июле стало известно, что Роналду выразил готовность покинуть МЮ. СМИ приписывали интерес к нападающему со стороны «Наполи», «Челси», мадридского «Атлетико» и лиссабонского «Спортинга». В испанском и португальском клубах опровергли данную информацию.

Николай Костюков
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