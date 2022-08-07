Российский хоккеист рассказал об опасностях жизни в США

Российский хоккеист Дмитрий Завгородний рассказал, что жить в США было опасно

Российский нападающий хоккейного клуба «Сочи» Дмитрий Завгородний рассказал об опыте проживания в американском городе Стоктон (штат Калифорния). Об этом сообщает Sport24.

По словам форварда, там было опасно. «Очень много гангстеров, бандитов-афроамериканцев. Мы приезжали на тренировку, а после сразу ехали домой и старались не высовываться. Если темно, так вообще лучше не выходить», — рассказал Завгородний.

Игрок также вспомнил, что по приезде в Стонктон ему выдали карту, на которой половина города была отмечена красным цветом, а вторая — зеленым. «В красную, на юг, нельзя ездить, там очень опасно, туда даже полиция не приезжает», — добавил хоккеист.

Завгородний дважды отправлялся в Северную Америку. С 2017-го по 2020 год он выступал за канадский «Римуски Оушеник». В 2021-м россиянин подписал контракт с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Калгари Флеймс». В НХЛ он не провел ни одного матча. Форвард выступал за фарм-клуб «Флеймс» «Стоктон Хит».