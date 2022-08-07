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Гутерриш заявил о начавшейся новой гонке вооружений

Генсек ООН Гутерриш в Хиросиме заявил, что новая гонка вооружений уже началась
Антониу Гутерриш

Антониу Гутерриш. Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

В мире уже началась новая гонка вооружений, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, пишет ТАСС. По словам руководителя, теперь договорам по разоружению грозит опасность.

«Мы наблюдаем новую гонку вооружений. Договоры о разоружении, которые были заключены в прошлом веке, находятся под угрозой», — уточнил он во время посещения Хиросимы. Гутерриш надеется, что Обзорная конференция стран-участниц Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) окажется эффективной.

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В августе Гутерриш также говорил, что мир столкнулся с ядерной опасностью, невиданной со времен холодной войны, и находится в одном просчете от ядерной катастрофы.

Ранее замглавы МИД России Александр Грушко рассказал, что НАТО начинает гонку вооружений против России, поставляя Украине новейшее оружие и концентрируя внимание вокруг конфликта на ее территории.

Грушко заключил, что пока сложно предсказать, удастся ли переломить эту спираль какими-либо политическими усилиями.

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Марина Совина
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